Південна Корея продовжить зусилля для діалогу з КНДР — Anadolu Agency

Південна Корея продовжить зусилля для відновлення міжкорейського діалогу з Пхеньяном і досягнення мирного співіснування з КНДР. Про це заявила прем’єр-міністерка Хан Сон Сук, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Yonhap.

Плани Сеула

За словами глави уряду, Сеул намагатиметься створити підґрунтя для поновлення переговорів, які тривалий час залишаються зупиненими. Вона заявила про намір відкрити шлях до діалогу між Південною та Північною Кореєю, а також провести переговори про мир і спільне процвітання.

Хан Сон Сук назвала поділ Корейського півострова реальністю та зазначила, що біль переміщених осіб і розділених сімей досі залишається. Вона наголосила, що зусилля для досягнення мирного співіснування двох Корей не можуть припинятися.

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Попередні кроки до контактів

Південна та Північна Корея підписали Панмунджомську декларацію у квітні 2018 року в селі перемир’я Панмунджом. Дві Кореї формально залишаються у стані війни, оскільки Корейська війна 1950–1953 років завершилася перемир’ям, а не мирним договором.

Зміна підходу

Після вступу на посаду в червні 2025 року президент Південної Кореї Лі Чже Мьон змінив політику попередньої адміністрації Юн Сок Йоля. Серед кроків, спрямованих на відновлення каналів комунікації, були припинення трансляцій через гучномовці проти КНДР та заборона активістам запускати на територію КНДР антипхеньянські повітряні кулі.

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