Південна Корея розглядає посилення антипіратського підрозділу — Korea Herald

У Південній Кореї розглядають можливість посилити антипіратський підрозділ «Чхонхе», який діє в Аденській затоці поблизу Сомалі, додатковими військовими засобами. Уряд також вивчає подання до Національних зборів пропозиції продовжити закордонну місію підрозділу після завершення чинного мандата 31 грудня 2026 року, повідомляє Korea Herald.

Посилення спостереження та оборони

Міністерство національної оборони Південної Кореї заявило, що безпекова ситуація в Аденській затоці погіршилася, а піратська активність суттєво зросла порівняно з попередніми роками. Деталі можливого продовження місії ще не визначені.

За даними військових джерел видання, влада вивчає способи посилити можливості підрозділу у спостереженні, розвідці та самозахисті. Серед варіантів розглядають можливе залучення морського патрульного літака P-8A Poseidon, здатного контролювати великі морські райони.

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Нині до складу «Чхонхе» входять есмінець класу DDH-II водотоннажністю 4 400 тонн, військово-морський гелікоптер, до трьох жорсткокорпусних надувних човнів та контингент чисельністю до 320 осіб. Підрозділ працює біля берегів Сомалі з 2009 року, проводить антипіратські операції та супроводжує комерційні судна.

Дискусія про межі місії

Обговорення посилення підрозділу відбувається на тлі напруженості на Близькому Сході, закриття Ормузької протоки та змін у морських маршрутах. За інформацією видання, «Чхонхе» забезпечував дистанційний супровід південнокорейських нафтових танкерів, які прямували альтернативними маршрутами через Червоне море.

Президент Лі Чже Мьон раніше виключив відправлення південнокорейських військ або техніки для участі у війні на Близькому Сході, водночас допустив посилення чинної ролі «Чхонхе» для захисту громадян країни та торговельних суден. Міністр оборони Кан Сін Чхоль заявив депутатам, що відомство вивчає різні аспекти місії та її продовження. Депутат правлячої Демократичної партії Кореї Кім Бьон Чжу наголосив, що зміцнення підрозділу не слід трактувати як розгортання сил в Ормузькій протоці.

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