Південна Корея відкликає свого посла в Україні на тлі скандалу з заявами про РФ

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Послу Південної Кореї в Україні Паку Кічану наказали повернутися на Батьківщину. Відповідне рішення ухвалило південнокорейське Міністерство закордонних справ.

У відомстві зазначили, що сподіваються на належне врегулювання всіх питань, які виникли у відносинах між Україною та Південною Кореєю.

«Уряд сподівається, що всі питання між двома країнами будуть належним чином вирішені і для цього ми продовжуватимемо консультації з українською стороною», — йдеться в заяві південнокорейського МЗС.

Таким чином, Пак Кічан має повернутися до Південної Кореї на тлі консультацій між двома країнами. У південнокорейському МЗС наголосили на продовженні діалогу з українською стороною.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Південної Кореї, передає Chosun.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга не вибачався перед Південною Кореєю через дипломатичну суперечку, а лише висловив жаль із приводу того, що ситуація дійшла до обміну публічними критичними заявами.

Перед цим міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон заявив, що Південна Корея отримала від України повідомлення з вибаченнями через розголошення інформації про передачу двох військовополонених із Північної Кореї, але це вибачення було зроблене без належної поваги.

Україна хоче найближчим часом владнати суперечку з Південною Кореєю,яка виникла після розголошення інформації про передачу Сеулу двох військовополонених із КНДР.

Південна Корея відреагувала на заяви України про постачання російським компаніям нафтопродуктів із південнокорейських портів. У Сеулі заявили, що українська сторона зробила висновки без достатньої перевірки всіх обставин відповідних операцій.

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