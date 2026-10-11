Південна Корея закликала громадян залишити Саудівську Аравію — Korea Herald

Південна Корея підвищила рівень попередження для поїздок до всієї Саудівської Аравії до третього — другого найвищого у своїй чотирирівневій системі. Громадянам країни, які перебувають у королівстві, рекомендували виїхати, якщо їхнє перебування не є необхідним. Тим, хто планує поїздку, порадили її скасувати або відкласти.

Як повідомляє Korea Herald, оновлене попередження почне діяти о 22:00 у неділю. Третій рівень передбачає рекомендацію залишити відповідну територію, тоді як четвертий забороняє поїздки.

Загострення ситуації

Рішення Сеула ухвалили на тлі посилення бойових дій між Саудівською Аравією та хуситами, яких видання називає підтримуваними Іраном. Напади на цивільну інфраструктуру, зокрема аеропорти, призвели до жертв і посилили напруженість у регіоні.

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За даними саудівської влади, ракетний удар по міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді в суботу забрав щонайменше 12 життів, ще 309 людей дістали поранення. Хусити також погрожували подальшими атаками по всій території королівства.

Захист громадян Південної Кореї

Міністр закордонних справ Чо Хьон у неділю провів зустріч із представниками 15 південнокорейських дипломатичних місій на Близькому Сході. Вони обговорили безпекову ситуацію в регіоні та заходи захисту громадян Південної Кореї.

Міністр закликав дипломатів стежити за змінами в регіоні, геополітичній ситуації та умовах енергопостачання, а також оперативно реагувати на нові загрози. Представники місій, зокрема в Саудівській Аравії та Ємені, повідомили, що підтримують регулярний зв’язок із громадянами та надсилають їм повідомлення про безпеку.

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