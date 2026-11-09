Південні порти Росії майже зупинилися, але допомоги від Кремля не буде

Південні порти Росії переживають серйозний спад через погіршення безпекової ситуації в Азово-Чорноморському басейні на тлі війни проти України. У вересні на окремих терміналах обсяги перевалки вантажів скоротилися на 95–100%, а частину перевезень перенаправили на північний захід країни. Водночас федеральна влада не погодила масштабну фінансову підтримку портової галузі.

Проблеми в портовій галузі Росії посилюються. Через безпекові ризики в Азово-Чорноморському басейні вантажні перевезення через порти півдня країни майже зупинилися. Значну частину вантажопотоків довелося перенаправити на північно-західні напрямки. Наскільки серйозний спад, показують дані за вересень. На окремих південних терміналах обсяги перевалки впали на 95–100%. Фактично деякі об’єкти майже повністю втратили вантажообіг.

Особливо сильно ситуація вдарила по експорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Ці вантажі традиційно становили значну частину роботи південних портів. У липні та серпні обсяги їх перевалки скоротилися більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року — з 7,9 млн до 3,8 млн тонн. На тлі спаду регіональна влада та представники портової галузі звернулися до федерального уряду по фінансову допомогу. Вони просили запровадити субсидії на зарплати працівникам, компенсувати витрати на утримання обладнання, надати пільгові кредити та відтермінувати сплату податків і оренди.

Проблеми торкнулися й самих працівників. Частина з них уже втратила роботу, інші змушені працювати за скороченим графіком. Тому представники галузі наполягали на державній підтримці, яка допомогла б підприємствам зберегти персонал і втримати роботу портів. Окремо бізнес просив збільшити страхове покриття воєнних ризиків. Через небезпеку в регіоні страхування таких ризиків стало одним із важливих питань для портових операторів. Однак і тут російська влада не запропонувала очікуваної підтримки.

За оцінками, лише компенсація витрат на зарплати портових працівників могла б обходитися федеральному бюджету у 6,6–8 млрд рублів на рік. Імовірно, саме додаткові бюджетні витрати стали однією з причин, чому уряд не погодив запропоновані заходи допомоги. Не отримали портовики й чітких гарантій щодо страхування. Міністерство фінансів РФ заявило, що не може адміністративно визначати умови перестрахування воєнних ризиків. Тобто бізнесу фактично не запропонували окремого механізму, який допоміг би компенсувати загрози для роботи в регіоні.

Щодо орендних платежів за федеральне майно, то їх можуть відтермінувати, але не безкоштовно. Для цього передбачили плату за ставкою, яка включає ключову ставку та додаткові 5,18% річних. Таким чином, підприємства, які вже втратили частину доходів через безпекові ризики, можуть отримати ще й додаткове фінансове навантаження.

У результаті портова галузь півдня Росії опинилася одразу перед кількома проблемами: падінням вантажообігу, скороченням експорту, втратою робочих місць і відсутністю повноцінної державної підтримки. Війна проти України створює для російської економіки не лише прямі витрати, а й непрямі втрати — зокрема через порушення торговельних маршрутів і зупинку роботи підприємств. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

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