PKP Intercity запустить 600 щоденних рейсів у Польщі з грудня — RMF24

Польський перевізник PKP Intercity з грудня запровадить новий розклад руху на сезон 2026/2027, який передбачає 600 щоденних сполучень. Це на 69 рейсів більше, ніж у попередньому сезоні. Улітку кількість щоденних рейсів має зрости до 622, повідомляє RMF24.

Регулярний рух на головних напрямках

Однією з головних змін стануть циклічні відправлення поїздів на найзавантаженіших маршрутах. Залежно від напряму рейси курсуватимуть із інтервалом у 30 хвилин, одну, дві або чотири години.

На маршруті Варшава — Щецин поїзди відправлятимуться кожні дві години, почергово як експресні та економічні. Між Варшавою і Познанню експреси планують запускати щогодини, а економічні поїзди — раз на дві години. Сполучення між Варшавою та Тримістом протягом більшої частини дня буде доступне кожні 30 хвилин.

Подібний принцип діятиме, зокрема, на маршрутах Краків — Варшава — Тримісто, Щецин — Познань — Лодзь — Краків та Варшава — Ряшів — Перемишль.

Нові рейси

На напрямку Варшава — Краків з'являться два нові економічні поїзди: TLK Wit Stwosz, який курсуватиме між Білостоком і Закопаним, та IC Zamenhof зі сполученням Білосток — Краків. Загалом між Варшавою та Краковом планується 32 поїзди на день.

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Для Підкарпатського воєводства додадуть сполучення до Варшави поїздами IC Banach та IC Siarkowiec. На лінії Бельсько-Бяла — Краків буде вісім щоденних рейсів, зокрема нові IC Czupel, IC Klimczok, IC Rysianka та IC Pilsko.

Перевізник також анонсував нічний поїзд IC Podhalanin до Закопаного, IC Mewa з Холма до Свіноуйсьця та IC Lajkonik із Кракова до Щецина. Між Варшавою і Білостоком курсуватимуть 15 пар поїздів на день — на одну більше, ніж раніше.

Швидші поїздки та зміни у Варшаві

Найшвидший поїзд EIP долатиме маршрут Гданськ — Варшава за дві години 18 хвилин. Час у дорозі з Гданська до Вроцлава становитиме чотири години вісім хвилин, а до Кракова — чотири години 45 хвилин.

Через модернізацію станції Варшава-Східна всі поїзди з Триміста та Ольштина прямуватимуть через станцію Варшава-Гданська, оминаючи станції Варшава-Східна, Центральна та Західна. Водночас роботи на відрізку Лемборк — Слупськ можуть тимчасово збільшити тривалість поїздок і спричинити коригування розкладу.

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