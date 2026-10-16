Племена навколо Сани чинять опір набору бійців хуситами — Asharq Al-Awsat

У сільських районах навколо єменської Сани хусити стикаються з опором племінних лідерів під час спроб розширити мобілізацію та набір бійців. Місцеві й племінні джерела повідомили Asharq Al-Awsat, що частина шейхів і впливових представників громад не погоджується направляти нові групи молодих людей на фронт.

За словами співрозмовників видання, від початку місяця представники хуситів посилили контакти з шейхами в сільській місцевості провінції Сана. Вони закликали провести збройні зібрання, оголосити племінну мобілізацію та надати нових бійців. Кампанія охопила, зокрема, райони Бані-Матар, Санхан, Бані-Бахлуль, Білад-ар-Рус, Хаулан, Джихана, Хамдан, Архаб, Ніхм, Сафаан і Манаха.

Тиск на племінних шейхів

Джерела стверджують, що хусити тиснуть на шейхів, погрожуючи позбавленням привілеїв і фінансовими стягненнями за відмову виконувати вимоги. Водночас тим, хто погоджується направити людей на фронт, пропонують грошові та матеріальні заохочення.

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За даними співрозмовників видання, деякі племінні лідери заявили, що не можуть надати нових бійців. Вони пов'язують це зі зменшенням кількості охочих долучатися до набору та побоюваннями родин за молодих чоловіків, яких можуть направити в райони бойових дій.

Мала явка на зібрання

У районах Бані-Матар, Санхан і Ніхм нещодавно відбулися окремі племінні зібрання, організовані хуситами, однак явка на них була обмеженою, стверджують місцеві джерела. Медіаресурси хуситів подавали ці заходи як вияв племінної підтримки, але співрозмовники видання вважають, що залучити широкі групи населення до мобілізації не вдалося.

Жителі районів, де тривала кампанія, закликають припинити вербування та спрямувати зусилля на полегшення економічних труднощів і покращення базових послуг. Єменський уряд також звернувся до племінних шейхів, батьків і матерів із закликом не допустити вступу дітей до лав хуситів.

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