Пленкович відкинув звинувачення Сербії у втручанні у вибори — Balkan Insight
Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович відкинув дипломатичну ноту Сербії, у якій Белград звинуватив Загреб у втручанні в парламентські вибори. Як повідомляє Balkan Insight, Пленкович назвав такі звинувачення цілковитою нісенітницею.
За його словами, безпідставно стверджувати, що Хорватія нібито є для Сербії одночасно зовнішнім і внутрішнім ворогом та впливає на її політичний процес і виборчі перегони. Пленкович також заявив, що Хорватія не втручається у такі справи, а Сербії слід зосередитися на прогресі у фундаментальних цінностях, а не надсилати дипломатичні ноти такого змісту.
Заяви Белграда
Президент Сербії Александар Вучич, який є головним кандидатом у списку «Єдина Сербія», заявив, що жодна країна раніше не втручалася у вибори іншої держави так масштабно, як, за його твердженням, Хорватія втручається у майбутні парламентські вибори Сербії. Він підтримав рішення сербського МЗС надіслати Загребу протестну ноту.
Сербський суспільний мовник Radio-Television Serbia повідомив, що в ноті спроби впливати на виборчі процеси Сербії названі неприйнятними. Документ також стосувався висвітлення політичної ситуації в Сербії хорватськими медіа.
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Реакція хорватських політиків
Міністр у справах ветеранів Хорватії Томо Медвед заявив, що риторика Вучича нагадує про його роль у військовій агресії проти Хорватії у 1990-х роках. На думку Медведа, це свідчить про відсутність прогресу в нормалізації відносин у Сербії.
Представник опозиційної Соціал-демократичної партії Йошко Клісович назвав ноту безпідставною та дипломатично помилковою. Він припустив, що Вучич намагається використати Хорватію для мобілізації виборців. Депутатка партії «Центр» Маріяна Пуляк пов’язала суперечку з тиском на Вучича з боку студентського опозиційного руху.
Парламентські вибори в Сербії заплановані на 25 жовтня. Основним суперником Сербської прогресивної партії Вучича вважають «Студентський список».