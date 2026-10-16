Площа арктичного льоду у вересні сягнула 4,6 млн км² — ScienceDaily

Мінімальна площа морського льоду в Арктиці 12 вересня 2026 року становила приблизно 4,6 млн квадратних кілометрів. Цей показник розділив 10-ту позицію серед найнижчих значень від початку супутникових спостережень із мінімумами 2008, 2010 і 2025 років, повідомляє ScienceDaily з посиланням на NASA і Національний центр даних про сніг і лід США.

Морський лід в Арктиці зазвичай наростає протягом зими, досягаючи найбільшої площі в березні, а у вересні скорочується до річного мінімуму. Безперервні супутникові вимірювання ведуться з кінця 1978 року. Вони фіксують довгострокове зменшення льодового покриву як у літній, так і в зимовий періоди.

Мінімальні значення тривають десятиліттями

Кожен літній сезон у 2007–2026 роках увійшов до двадцятки сезонів із найменшою вересневою площею льоду за весь супутниковий період. Абсолютний мінімум було зафіксовано у вересні 2012 року.

Водночас протягом останнього десятиліття площа вересневого льоду залишалася відносно стабільною порівняно зі швидким скороченням у попередні роки. Науковці зазначають, що на втрати льоду в окремий сезон суттєво впливають короткострокові погодні умови. Одним із чинників уповільнення втрат льоду дослідники NASA називають більшу хмарність над Арктикою, яка зменшує кількість сонячного світла, що досягає криги.

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Лід стає молодшим і тоншим

Зміни стосуються не лише площі покриву. Багаторічний лід, який переживає щонайменше один літній сезон танення, істотно скоротився. Його дедалі більше замінює тонший однорічний лід, що формується взимку та легше тане влітку.

Скорочення помітне і в зимовий максимум: у березні 2026 року максимальна площа льоду статистично зрівнялася з показником березня 2025 року. Обидва показники стали найнижчими зимовими піками за весь період супутникових спостережень. За прогнозами науковців, Арктичний океан може щонайменше один раз до середини XXI століття майже повністю втратити морський лід улітку.

Для вимірювань використовують супутники з пасивними мікрохвильовими сенсорами. Вони розрізняють морський лід і відкриту воду за природним мікрохвильовим випромінюванням та можуть вести спостереження крізь хмари.

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