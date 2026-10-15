Площа мангрових лісів у світі зросла на 477 км² за чотири десятиліття — Mongabay

Світова площа мангрових лісів за чотири десятиліття збільшилася на 477 км², або на 0,3%. Це означає помірний розворот після тривалого періоду переважних втрат таких прибережних екосистем, повідомляє Mongabay з посиланням на оновлені дані Global Mangrove Watch.

Дослідники аналізували зміни мангрового покриву у 108 країнах, використовуючи супутникові знімки з роздільною здатністю 10 метрів і машинне навчання. Останнє оновлення охоплює період 1985–2024 років, тоді як попередня версія даних відстежувала зміни з 1996 року.

Де площа мангрових лісів зростала

Найбільший чистий приріст зафіксували в Індії — 1180 км². Значне розширення мангрових територій також відбулося в Пакистані, Австралії, на Філіппінах і в Сенегалі.

В Індії відновленню сприяли охорона водно-болотних угідь, припинення вирубування, інженерні рішення та участь місцевих громад. Зокрема, у штатах Тамілнад і Андхра-Прадеш із кінця 1980-х років прокладали канали у формі риб’ячого скелета, які забезпечують приплив і відплив морської води та створюють умови для росту мангрів.

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Втрати залишаються значними

Водночас у низці країн площа мангрових лісів скоротилася. Найбільші чисті втрати з 1985 року зафіксовано в Індонезії — 2043 км². Далі йдуть М’янма з 1458 км², Малайзія з 390 км², Нігерія з 312 км² та Куба з 272 км².

Серед головних причин знищення мангрів називають перетворення земель для аквакультури, вирощування рису й олійної пальми, міську забудову, забруднення, а також надмірну заготівлю деревини та деревного вугілля. Водночас в Індонезії чисте скорочення площі сповільнилося після 2010 року, а з 2015 року країна входить до трійки держав із найбільшим приростом мангрового покриву.

Мангрові ліси накопичують вуглець, є середовищем існування для багатьох видів, підтримують здоров’я коралових рифів і послаблюють дію хвиль та вітру. Експерти наголошують, що ефективне відновлення потребує не лише масового висаджування саджанців, а й відновлення природних умов та довгострокової участі місцевих громад.

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