Австралійська PLS Group оголосила, що планує інвестувати $1,9 млрд у розширення літієвої копальні Пілганґура в регіоні Пілбара на північному заході Австралії. Компанія має намір збільшити виробництво сподуменового концентрату приблизно до 2 млн тонн на рік, повідомляє ABC News Australia.

Новий переробний комплекс

Проєкт передбачає будівництво нового переробного підприємства Jimmagunya. Назву обрали старійшини народу н'ямал; вона означає «край джерел». Копальня Пілганґура розташована приблизно за 140 км на південний схід від Порт-Гедленда.

Керуючий директор і генеральний директор PLS Дейл Гендерсон заявив, що компанія вкладає кошти в інфраструктуру для довгострокового розвитку родовища. За його словами, зміни мають зменшити операційні витрати, підвищити продуктивність і забезпечити інфраструктурні потужності для розширення проєкту P2000.

Виробництво до 2029 року

PLS прогнозує, що після повного введення розширених потужностей в експлуатацію у 2029 році Пілганґура вироблятиме 2 млн тонн сподуменового концентрату щороку. Якщо цей прогноз справдиться, копальня може конкурувати з Грінбушес, якою управляє Talison Lithium, за статус найбільшої в Австралії копальні з видобутку літію з твердих порід.

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Окремо PLS оголосила про інвестиції $600 млн в інфраструктуру протягом трьох років. Вони включають модернізацію під'їзних доріг за співфінансування уряду штату, спорудження постійного містечка на 1 200 місць для працівників та об'єкта для обслуговування копальні. Компанія планує фінансувати обидва напрями інвестицій за рахунок наявних коштів і грошових потоків від чинного виробництва.

Ціни падають попри високий попит

Аналітик гірничої галузі Пітер Страчан зазначив, що попит на літій залишається високим завдяки світовому попиту на електромобілі, однак ціни на сподуменовий концентрат знижуються через збільшення пропозиції. За даними матеріалу, ціна сподумену майже вдвічі впала від травневого максимуму в $US3 000 за тонну до $US1 505, тоді як ціна карбонату літію становила близько $US15 500 за тонну.

Уряд Західної Австралії заявив, що розширення створить близько 1 000 робочих місць на етапі будівництва та ще 500 операційних посад. У 2025 році літієва галузь штату продала майже 4 млн тонн сподуменового концентрату — найбільший обсяг за всю історію.

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