Поблизу дельти Дунаю дрони атакували три комерційні судна – прем'єр Румунії

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Неподалік румунського міста Суліна поблизу дельти Дунаю три комерційні судна зазнали ударів безпілотників. Прем'єр-міністр Румунії Лука Нікулеску засудив цю атаку, повідомивши, що інцидент стався ввечері 14 листопада, а радари румунського Міністерства оборони зафіксували у цьому районі повітряні цілі, через що військово-повітряні сили країни двічі піднімали в небо винищувачі.

Глава румунського уряду назвав такі дії неприйнятними й такими, що порушують міжнародне право, зазначивши, що вони свідчать про погіршення безпекової ситуації в регіоні через триваючу війну Росії проти України.

Він підкреслив, що перебуває на постійному зв'язку з профільними відомствами, оскільки безпека моряків є безумовним пріоритетом, а Бухарест разом із регіональними партнерами та союзниками по НАТО й надалі посилюватиме безпеку в Чорному морі.

Джерело: Прем'єр-міністр Румунії Лука Нікулеску у соцмережі X.

Раніше повідомлялося, що 14 листопада увечері дрон уразив нафтовий танкер Evia Petrol V під грецьким прапором. Судно перебувало за чотири морські милі на схід-південний схід від Сулини. Приблизно через 35 хвилин, дрон уразив балкер Marsol, який перебував за п’ять морських миль на південний схід від Сулинського каналу. На борту судна також виникла пожежа.

Вантажне судно Larissa 1 13 листопада зазнало атаки безпілотника під час руху територіальними водами Румунії. Корабель прямував до порту Суліна, звідки мав вирушити до України.

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