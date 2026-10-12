Поблизу Версаля голосуватимуть за відмову від високосних секунд — ABC News Australia

Керівний орган Міжнародного бюро мір і ваг (BIPM) на зустрічі поблизу Версаля у Франції 12–15 жовтня голосуватиме за припинення практики додавання високосних секунд до координованого всесвітнього часу (UTC). Такі секунди запроваджували, щоб синхронізувати надточний атомний час із нерівномірним обертанням Землі, повідомляє ABC News Australia.

Високосні секунди застосовують із 1972 року. За цей час їх додавали 27 разів, востаннє — наприкінці 2016 року. Обертання Землі загалом уповільнюється, зокрема через вплив Місяця, однак на коротких проміжках часу планета може обертатися швидше. Від приблизно 2020 року швидкість обертання Землі зростала.

Проблема для програмного забезпечення

UTC базується на атомних годинниках, тоді як тривалість земної доби може відрізнятися на мілісекунди. Для супутникової навігації та інших технологій, яким потрібні вимірювання часток мілісекунди, традиційне визначення секунди як 1/86 400 доби недостатньо точне.

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Додавання високосної секунди створює труднощі для комп’ютерних систем, оскільки програмне забезпечення зазвичай виходить із того, що час рухається лише вперед, а в хвилині завжди 60 секунд. У минулому такі коригування спричиняли збої, зокрема на платформі Cloudflare та сайті Reddit. Високосні секунди нерегулярні, а їх планують лише за шість місяців до коригування.

Можлива високосна година

У 2022 році керівний орган BIPM вирішив відмовитися від високосних секунд до 2035 року та обговорити інший спосіб узгодження UTC з обертанням Землі. Потребу прискорити цей графік пов’язали з можливістю першої в історії негативної високосної секунди, за якої час мав би перескочити вперед на секунду. Такий варіант ще не застосовували, тому відповідне програмне забезпечення не тестували.

Основна пропозиція передбачає дозволити UTC поступово віддалятися від часу, пов’язаного з обертанням Землі, доки різниця не сягне однієї години. Тоді пропонують запровадити «високосну годину». Нині Земля втрачає менш як секунду на рік, тому потреба в такому коригуванні може виникнути більш ніж через тисячу років.

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