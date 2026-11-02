Податкова адміністрація Польщі виявила порушення на понад 120 млрд злотих — RMF24

У Польщі Національна податкова адміністрація (KAS) заявила про виявлення порушень у витрачанні державних коштів на суму понад 120 млрд злотих. До прокуратури скерували 263 повідомлення про можливе вчинення злочинів, які загалом стосуються більш як 106 млрд злотих, повідомляє RMF24.

Перевірили 191 суб’єкт

За даними KAS, аудит охопив 191 суб’єкт. Серед них були 17 міністерств, 78 фондів, 29 асоціацій, вісім державних юридичних осіб, дев’ять митних управлінь та органів, три виконавчі агентства і п’ять компаній спеціального призначення.

За результатами аудиту до речника з питань дисципліни державних фінансів скерували 133 повідомлення про можливі порушення фінансової дисципліни. KAS зазначила, що зауваження стосувалися, зокрема, правил надання та розрахунків за дотаціями й іншою публічною підтримкою, а також витрачання грошей не відповідно до фінансових планів або визначеного призначення.

Які порушення вказала KAS

Податкова адміністрація також назвала можливе економічно необґрунтоване створення державних установ і суб’єктів для конкретних потреб, використання бюджетних резервів із порушенням умов їх застосування, дії без правової підстави або створення норм для визначених потреб. Серед зауважень також вказано неекономне використання державних коштів і незабезпечення інтересів Державної скарбниці.

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У переліку повідомлень є справа Національної ради з питань радіомовлення і телебачення Польщі (KRRiT). KAS зазначила, що в жовтні 2026 року виявила можливість дій на шкоду суспільним інтересам через зволікання щодо радіо- і телемовників, які, за її даними, мали заборгованість зі сплати концесійних зборів. Ці платежі є доходами державного бюджету.

Окремі застереження стосуються можливого перевищення повноважень під час ухвалення рішення про фінансування частини витрат для отримувачів послуг з державних коштів. Сума, вказана в цьому повідомленні, становить майже 4,7 млн злотих.

KAS наголосила, що повідомлення стосуються підозр і не визначають кримінальної відповідальності осіб або установ, яких стосуються провадження.

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