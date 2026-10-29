Податкова Британії призначає менеджерів понад 200 мільярдерам — The Guardian

Податкова служба Великої Британії HM Revenue and Customs призначає окремих менеджерів із дотримання податкових вимог для понад 200 мільярдерів, які мають податковий зв’язок із країною. Захід є частиною кампанії зі скорочення податкового розриву серед заможних людей і, за оцінкою відомства, має принести щонайменше 500 млн фунтів стерлінгів додаткових надходжень.

Окремі менеджери для мільярдерів

Як повідомляє The Guardian, HMRC уперше склала перелік мільярдерів, які повинні сплачувати податки у Великій Британії, незалежно від того, чи проживають вони там офіційно. За кожним із них закріплять customer compliance manager — менеджера, який координуватиме взаємодію відомства з платником щодо його податкових справ.

У HMRC зазначили, що справи мільярдерів часто охоплюють кілька видів податків, юридичних осіб і різні юрисдикції. Менеджери пропонуватимуть добровільні обговорення до подання податкових декларацій, щоб краще розуміти податкові справи таких осіб у Великій Британії та точніше організовувати подальшу взаємодію.

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Технології для моніторингу

HMRC також планує застосовувати нові технології для моніторингу заможних осіб — тих, чий дохід перевищував 200 тис. фунтів стерлінгів або активи становили понад 2 млн фунтів у будь-який із трьох останніх років. Відомство використовуватиме розширену аналітику, автоматизовані сигнали та штучний інтелект, щоб раніше виявляти ризики й спрямовувати заходи з дотримання податкових вимог туди, де вони матимуть найбільший ефект.

Податковий розрив серед заможних платників за 2024–2025 роки HMRC оцінила у 3,6 млрд фунтів стерлінгів — це 6% загального податкового розриву у Великій Британії. За даними відомства, нові заходи мають забезпечити щонайменше 500 млн фунтів у межах ширшого плану залучити 10 млрд фунтів додаткових податкових надходжень до 2030 року.

Ініціативу оголосили більш ніж через рік після того, як депутати парламентського Комітету з державних рахунків розкритикували HMRC через недостатнє розуміння дотримання податкових вимог приблизно 1,3 млн заможних платників.

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