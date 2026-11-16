Податкова Польщі може зберігати дані дорожніх камер до п’яти років — Polsat News

У Польщі Національна податкова адміністрація може зберігати дані про проїзд автомобілів, зчитані дорожніми камерами, до п’яти років. Інформацію із системи автоматичного розпізнавання номерних знаків ANPRS PL використовують для відбору випадків для перевірок, а також у кримінально-податкових справах і під час стягнення податків та інших публічних платежів.

Дані можуть зберігати п’ять років

Як повідомляє Polsat News, систему ANPRS PL запустили в грудні 2017 року, щоб ефективніше виявляти контрабандистів і податкових шахраїв. Після фіксації номерного знака камерою запис про проїзд потрапляє до бази даних податкової адміністрації.

Максимальний строк зберігання таких записів пов’язаний зі строком давності податкових зобов’язань. Тому дані про поїздку, зафіксовану нині, можуть бути використані у справі, яку розпочнуть через кілька років. За поясненням керівника адміністрації, система здатна реєструвати дані про транспортні засоби, що перебувають у зоні дії її пристроїв, а зібрану інформацію можуть застосовувати для аналітики.

Омбудсмен запитав про правові підстави

Заступник польського омбудсмена Станіслав Троцюк звернувся до керівника Національної податкової адміністрації Марціна Лободи з проханням пояснити правові підстави роботи системи. Сумніви стосувалися відповідності такої практики статті 51 Конституції Польщі, яка передбачає законну підставу для збирання даних про громадян і забороняє збирати їх понад необхідний обсяг.

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У відповіді від 23 жовтня 2026 року Лобода зазначив, що систему використовують на підставі положень закону про Національну податкову адміністрацію. Персональними даними, які обробляє система, він назвав реєстраційні номери автомобілів. За його словами, не вся зібрана інформація автоматично використовується у провадженнях, а працівники адміністрації не мають необмеженого доступу до даних про всі транспортні засоби.

Камери допомагають обирати об’єкти перевірок

За поясненням Лободи, ANPRS PL не замінює податкових перевірок, а допомагає визначати випадки з найбільшим ризиком порушень. Видання Dziennik Gazeta Prawna раніше описало ситуацію з підприємцем із Кракова: податківці зіставили журнал пробігу автомобіля з даними камер та виявили поїздки, яких не було в документах. Підприємця викликали для надання пояснень.

Податкова адміністрація не повідомляє, скільки порушень виявили завдяки камерам. Там пояснили, що записи розпізнавання номерних знаків є лише одним із багатьох джерел інформації, тому окремо визначити такі справи неможливо.

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