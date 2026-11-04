Пойндекстер перемагає Міллера в Огайо за прогнозом Decision Desk HQ — The Hill

У США демократ Браян Пойндекстер, працівник із монтажу металоконструкцій і член профспілки, за прогнозом Decision Desk HQ перемагає двотермінового конгресмена-республіканця Макса Міллера у 7-му окрузі штату Огайо. Округ охоплює південні передмістя Клівленда. Після підрахунку 67% голосів Пойндекстер мав майже 54% підтримки проти 46% у Міллера.

Неочікуваний результат

Як повідомляє The Hill, передвиборчу гонку спочатку не вважали конкурентною. Округ традиційно підтримував консерваторів, а Дональд Трамп переміг там із перевагою 11 відсоткових пунктів на виборах 2024 року.

Наприкінці кампанії Міллер опинився в центрі публічного сімейного конфлікту. Його колишня дружина звинуватила політика в насильстві щодо неї та їхньої малолітньої дочки. Міллер заперечив звинувачення, заявивши, що колишня дружина вигадала їх у спорі про опіку над дитиною.

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Критика родини та економіка

Колишній тесть Міллера, сенатор-республіканець від Огайо Берні Морено, у серпні заявив, що Міллерові бракує характеру для роботи в Конгресі, та порадив йому звернутися по професійну допомогу. Морено також сказав, що побоюється за свою доньку й онуку, коли Міллер має опіку над дитиною.

Пойндекстер у кампанії критикував економічну ситуацію та високу вартість життя за другого терміну Трампа. Він наголошував на зв'язку Міллера з президентом, оскільки той раніше був помічником Трампа, і пов'язував інфляційні тенденції з глобальними митами, війною з Іраном та іншими рішеннями адміністрації. Міллер у відповідь посилався на законодавчі здобутки республіканців, зокрема масштабне скорочення податків із положеннями про скасування податків на чайові та понаднормову роботу.

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