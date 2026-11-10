Пол Маккартні став мільярдером і потрапив до трійки найбагатших музикантів світу

0:00 / 0:00

Колишній учасник гурту The Beatles сер Пол Маккартні офіційно увійшов до списку музикантів-мільярдерів за оцінкою Forbes. Його статки оцінюють приблизно у 1,4 млрд доларів, що дозволило йому посісти третє місце в рейтингу найбагатших музикантів світу.

Основну частину свого багатства Маккартні отримав завдяки MLP Communications — звукозаписному лейблу, який він заснував у 1969 році. Компанія управляє його музичним каталогом, а також авторськими правами інших виконавців.

Маючи статки в 1,4 мільярда доларів, сер Пол Маккартні посідає третє місце серед найбагатших музикантів світу — після Тейлор Свіфт (2 мільярди доларів) та Jay-Z (2,8 мільярда доларів).

Придбання каталогів таких артистів, як Бадді Голлі, а також партитур для бродвейських мюзиклів і популярних різдвяних пісень, зробило вагомий внесок у багатство Пола Маккартні, склавши майже чверть мільярда доларів.

Зауважимо, що Маккартні, зокрема, володіє правами на такі відомі різдвяні пісні, як: It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas, The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire), Wonderful Christmastime, Blue Christmas, Baby, It’s Cold Outside.

Крім того, як один із чотирьох учасників гурту The Beatles, Пол Маккартні отримує 25% прибутків холдингової компанії Apple Corps. Вона щорічно генерує 50 мільйонів доларів завдяки стрімінгу, продажам вінілових платівок та фірмової атрибутики гурту. За оцінками Forbes, вартість цієї частки для кожного з учасників The Beatles (або їхніх спадкоємців) перевищує 150 мільйонів доларів. Окрім того, музикант також отримує 10 мільйонів доларів на рік завдяки своїй частці авторських прав на пісні The Beatles. Він упродовж двох останніх десятиліть вів юридичну боротьбу за них. Цей актив оцінюється щонайменше у 200 мільйонів доларів.

До загального обсягу його статків також входять доходи від світових гастрольних турів, нерухомість у різних куточках світу та колекція творів мистецтва, що включає картини Рене Магрітта та Пабло Пікассо.

Сер Пол Маккартні продовжує вести активну музичну діяльність: у травні цього року він випустив свій 20-й сольний альбом The Boys of Dungeon Lane. Також про нього зняли документальний фільм Man on the Run, у якому детально висвітлюється життя музиканта після його виходу зі складу The Beatles і створення рок-гурту Wings.

Зауважимо, що задовго до офіційного підрахунку від Forbes Пола Маккартні вважали мільярдером. Так, статус британського мільярдера він уперше здобув у травні 2024 року завдяки авторитетному рейтингу Sunday Times Rich List. Тоді його статки оцінили у 1,3 мільярда доларів, проте ця сума була спільною — вона враховувала активи самого Пола та капітал його дружини. Forbes оцінює індивідуальні статки людини. Тому офіційно його визнали мільярдером лише після того, як його власні музичні каталоги, нерухомість та прибутки від сольних турів самостійно перетнули позначку в 1,4 мільярда доларів.

Про це повідомляє Forbes.

Музиканти Маккартні та Старр виступлять разом у Лас-Вегасі — Rolling Stone.

Читай нас у