В австрійському Зальцбурзі 19-річний польський півзахисник Бартош Мазурек став одним із ключових гравців «РБ Зальцбург» у переможному матчі Ліги Європи проти «Арарату-Вірменії». Австрійська команда виграла з рахунком 2:0, а Мазурек відкрив рахунок на початку другого тайму.

Гол і участь у другому взятті воріт

За даними Interia Sport, до перерви команди не забили. На 48-й хвилині Мазурек потужно пробив під поперечину після передачі Моргалли та вивів господарів уперед.

Згодом польський футболіст завдав ще одного удару по воротах. М’яч по дорозі влучив у Максанса Карльє та опинився у сітці. Спочатку цей гол зарахували Мазуреку, однак у протоколі УЄФА його вказано як автогол Карльє. Наприкінці зустрічі Карім Конате не реалізував пенальті, тож рахунок залишився незмінним.

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Оцінки австрійських медіа

Австрійські видання високо оцінили гру Мазурека. Oe24.at охарактеризував його як молодого таланта, який привів «биків» до перемоги. Salzburg.at поставив поляку найвищу оцінку — 1 за місцевою шкалою, де 1 означає світовий клас, а 6 — найгірший рівень. Видання зазначило, що його вплив на гру був особливо помітним у другому таймі.

Портал SN.at назвав Мазурека найбільшим талантом, який повів «РБ Зальцбург» до перемоги. Влітку футболіст перейшов до австрійського клубу з «Ягеллонії» з Білостока, а 14 листопада дебютував за збірну Польщі у матчі проти Румунії, зігравши 20 хвилин.

Наступний матч у Лізі Європи «РБ Зальцбург» проведе 10 грудня проти празької «Спарти».

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