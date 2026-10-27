Поляка затримали після переходу пляжем до Калінінградської області — RMF24

Громадянин Польщі у неділю перейшов пляжем Куршської коси з Литви до Калінінградської області Росії. Після того як чоловік заглибився на кількасот метрів на російську територію, його затримали прикордонники Російської Федерації — держави-агресора, повідомляє RMF24.

Росіяни повідомили литовські служби

Російські прикордонники поінформували про затримання литовські служби. Саме вони передали, що затриманий є громадянином Польщі.

За даними литовської прикордонної служби, чоловік ішов пляжем без багажу та проігнорував численні попереджувальні знаки. Спочатку встановлені жовті таблички, які повідомляють про початок кількасотметрової зони, де перебування заборонене. Далі розміщені позначки державного кордону.

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Литовська служба почала перевірку

Литовські прикордонники заявили, що в цій місцевості складно не помітити лінію кордону. Служба зібрала матеріали для початку провадження щодо незаконного перетину державного кордону.

Подібні випадки на балтійському узбережжі трапляються рідко. Востаннє литовська прикордонна служба фіксувала перехід кордону вздовж Балтійського моря з Литви до Росії у 2018 році, а з Росії до Литви — у 2017 році.

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