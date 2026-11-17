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Цієї осені полярний вихор у стратосфері розпався раніше, ніж будь-коли за час спостережень.

Це може призвести до переміщення арктичних повітряних мас на південь і спричинити сильні морози та суху погоду в Європі, Північній Америці й Азії.

За даними Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF), розворот стратосферних вітрів відбувся більш ніж на два тижні раніше за попередній рекорд. Причиною став процес раптового стратосферного потепління.

Серед можливих наслідків для Європи — різкі похолодання, снігопади та тривалі погодні аномалії. Водночас фахівці наголошують, що точно спрогнозувати наслідки настільки раннього розпаду вихору поки складно.

Для Центральної Європи багато залежатиме від формування блокуючого антициклону. Якщо він виникне над північчю або північним сходом Європи, до Карпатського басейну можуть надійти холодні й сухі повітряні маси зі сходу та північного сходу.

Джерело: Portfolio

17 листопада на горі Піп Іван зафіксували мороз до -5°C, західний вітер зі швидкістю 22 м/с, густий туман та обледеніння.

Вранці 17 листопада на високогір’ї Карпат різко погіршилися погодні умови. На горі Піп Іван зафіксували густий туман, сильний вітер, мороз і обледеніння поверхонь.

Нагадаємо, напередодні на горі Піп Іван в Івано-Франківській області вирував сильний шторм. Через небезпечні погодні умови гірські рятувальники наполегливо рекомендують туристам утриматися від походів у високогір’я.

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