Політик Айзенкот пообіцяв припинити владу ХАМАС у Газі — The Hindu

В Ізраїлі опозиційний політик, лідер правоцентристської партії «Яшар» Гаді Айзенкот заявив, що в разі перемоги на виборах 27 жовтня припинить правління ХАМАС у секторі Гази протягом 18 місяців. Таку обіцянку 66-річний колишній начальник Генерального штабу Ізраїлю дав 15 жовтня на пресконференції поблизу кордону з палестинською територією.

Як повідомляє The Hindu, Айзенкот назвав це публічним зобов’язанням, яке виконає після вступу на посаду прем’єр-міністра.

Два варіанти дій

За словами Айзенкота, його план передбачає або реалізацію плану припинення вогню президента США Дональда Трампа, або проведення ізраїльськими військовими «творчих операцій», спрямованих на знищення військового крила ХАМАС. Американський план, за даними видання, передбачає поступове роззброєння угруповання та передання влади.

У липні ХАМАС повідомив про розпуск свого органу управління, щоб полегшити передання адміністративних функцій технократичному Національному комітету з управління Газою. Комітет, що базується в Каїрі, створили після оголошення перемир’я торік у жовтні; за даними The Hindu, його роботу контролює Рада миру президента Трампа.

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Пізніше ХАМАС заявив про згоду передати зброю цьому комітету. Водночас Ізраїль вимагав перевірюваного виведення з експлуатації всього озброєння до початку виведення своїх військ. ХАМАС не розпочав роззброєння, Ізраїль не почав відводити сили, а комітет досі не працює безпосередньо в секторі Гази.

Критика Нетаньягу

Айзенкот звинуватив прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу у «стратегічному провалі» в Газі. Він заявив, що після трьох років війни ХАМАС усе ще має владу в секторі, озброєний, переозброюється та зберігає військову активність.

Політик також повторив обіцянку створити державну комісію з розслідування безпекових прорахунків, що передували нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. За даними опитувань, ані блок Нетаньягу, ані блок Айзенкота наразі не мають достатньо місць для здобуття 61 мандата у 120-місцевому парламенті та формування урядової коаліції.

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