Політики Естонії запропонували змінити порядок обрання президента — ERR News

В Естонії політики обговорюють можливі зміни ролі президента та процедури обрання глави держави напередодні вступу на посаду Ульє Мадізе. Про це повідомляє ERR News.

Зокрема, заступник мера Таллінна Крістьян Ярван із партії Isamaa звернув увагу на виключне право президента оголошувати воєнний стан. За його словами, якщо глава держави відсутній або не може ухвалити рішення, іншого механізму для оголошення воєнного стану немає.

Пропозиції щодо процедури обрання

Депутат парламенту та колишній міністр юстиції Мадіс Тімпсон із Партії реформ запропонував змінити закон про вибори президента. Він вважає, що якщо Рійгікогу не обирає президента, остаточне рішення має ухвалювати колегія виборників, а перемагати повинен кандидат, який здобуде найбільше голосів.

Тімпсон виступив проти повернення процедури до парламенту після голосування колегії виборників. На його думку, такий порядок не сприяє позитивному іміджу Естонії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дискусія про прямі вибори

Депутат від Консервативної народної партії Естонії Анті Пооламетс виступив за прямі вибори президента. На його переконання, це надало б главі держави більше авторитету. Також він закликав забезпечити президентові більшу самостійність у питаннях зовнішньої політики.

Натомість депутат і голова Соціал-демократичної партії Лаурі Ляенеметс заперечив проти прямого голосування. Він заявив, що за такої моделі президентом, найімовірніше, стане партійний політик. На його думку, чинна конституційна модель із позапартійним главою держави, який здійснює нагляд і бачить ширшу картину, є кращою.

Ульє Мадізе має скласти присягу в Рійгікогу о 15:00 у понеділок. Напередодні вона також взяла участь в екуменічному богослужінні в кафедральному соборі Святої Марії в Таллінні.

Читай нас у