Політологу Кинєву в московському СІЗО не видали милиці — The Moscow Times

У Росії, в Москві, заарештований політолог і фахівець із виборів Олександр Кинєв не може ходити, оскільки в слідчому ізоляторі йому не видали милиці після перелому ноги. Про це з посиланням на лист Кинєва повідомив журналіст Гліб Яровой, пише The Moscow Times.

За словами Ярового, Кинєва перевели до московського СІЗО №4, відомого як «Медведь». Політолог написав, що досі перебуває в гіпсі й має носити його ще приблизно три тижні, однак ходити не може.

Стан здоров’я та утримання

Кинєв також повідомив, що перебуває на карантині та не отримує інформації про події поза ізолятором. Юридичний Telegram-канал Slovo Zashchite заявив, що під час затримання Кинєва нібито побили, через що він зазнав двох переломів великогомілкової кістки. За даними каналу, політолога доправили до лікарні в СІЗО «Матроська Тиша».

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Адвокат Михайло Бірюков раніше заявляв, що не може ані підтвердити, ані спростувати інформацію про побиття та переломи.

Справа проти політолога

25 вересня Перовський районний суд Москви, держави-агресора Росії, відправив Кинєва під варту за обвинуваченням у замаху на збут великої кількості наркотиків. Політолог заперечує провину. У разі засудження йому загрожує від 10 до 20 років ув’язнення.

Кинєв спеціалізується на регіональній політиці та виборах у Росії, раніше викладав у Вищій школі економіки й очолював аналітичний відділ незалежного руху спостереження за виборами «Голос». До арешту він коментував вибори до Держдуми, що відбулися 18–20 вересня. У лютому 2026 року Міністерство юстиції Росії внесло його до реєстру «іноземних агентів», звинувативши в поширенні неправдивої інформації про державну політику та виборчу систему, а також у співпраці з організацією, визнаною «небажаною».

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