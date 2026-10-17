Поліція Британії перевіряє допис дружини радника з нацбезпеки — Jerusalem Post

Британська поліція оцінює допис журналістки й авторки Сари Гелм, дружини радника з національної безпеки Великої Британії Джонатана Павелла, щодо можливого висловлення підтримки Palestine Action. Речник Столичної поліції заявив, що публікацію перевіряють, аби встановити, чи потрібне подальше поліцейське розслідування.

Допис у соцмережі

Гелм відреагувала в соцмережі X на повідомлення про ірландську письменницю Саллі Руні. Вона заявила, що її книжки більше не продаватимуть у Великій Британії через плани спрямовувати роялті на підтримку Palestine Action.

У своєму дописі Гелм згадала авторів, які підтримують Палестину та Palestine Action, повідомляє Jerusalem Post. Урядова речниця, коментуючи ситуацію, наголосила, що ці погляди належать приватній особі, яка не представляє уряд у жодній якості.

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Статус Palestine Action

Palestine Action торік заборонили у Великій Британії відповідно до законодавства про тероризм. За даними видання, висловлення підтримки організації є кримінальним правопорушенням.

Група проводила протестні акції, зокрема вчиняла акти вандалізму на підтримку палестинських цілей, але заперечує, що її діяльність становить тероризм. У червні чотирьох її учасників ув'язнили через рейд 2024 року на завод оборонної компанії Elbit, під час якого завдали збитків на понад 1 млн фунтів стерлінгів.

Amnesty International повідомила, що після заборони Palestine Action у Великій Британії за ймовірну підтримку організації заарештували понад 3 500 людей, багато з яких тримали плакати. Апеляційний суд у червні визнав законною заборону групи після її оскарження.

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