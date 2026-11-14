У Дубаї викрили схему використання чужих рахунків для відмивання грошей шахраїв

Поліція Дубая в Об’єднаних Арабських Еміратах повідомила про викриття угруповання, яке вербувало людей для відкриття банківських рахунків і цифрових гаманців, а згодом отримувало контроль над ними. За даними правоохоронців, ці рахунки використовували у схемі інвестиційного шахрайства та для переказування коштів, отриманих унаслідок шахрайських дій.

Схема з чужими обліковими даними

Як повідомляє The National, операцію провів Генеральний департамент кримінальних розслідувань поліції Дубая. За даними поліції, учасники мережі пропонували фінансово вразливим людям винагороду в обмін на банківські облікові дані.

Після передання логінів та інших даних члени угруповання отримували доступ до рахунків і проводили через них підозрілі фінансові операції. Використання рахунків, зареєстрованих на інших осіб, мало приховати справжніх отримувачів коштів та ускладнити відстеження їхнього походження і руху.

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Попередження для власників рахунків

Поліція повідомила, що виявила мережу завдяки збору розвідувальної інформації, після чого її учасників затримали. Правоохоронці застерегли, що люди, які дозволяють іншим користуватися своїми банківськими рахунками або цифровими гаманцями, можуть зіткнутися з юридичними наслідками, зокрема якщо такі рахунки використають для шахрайства чи відмивання грошей.

Громадськість закликали насторожено ставитися до пропозицій легкого заробітку за відкриття рахунку або передання банківської інформації. Про підозрілі фінансові пропозиції можна повідомляти через сервіс Police Eye, платформу eCrime, сайт чи застосунок поліції Дубая або контактний центр за номером 901.

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