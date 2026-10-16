Поліція Франції розслідує 36 скарг на насильство на протестах — The Guardian

У Франції поліція відкрила внутрішні розслідування за 36 скаргами на насильство з боку правоохоронців під час шкільних протестів. Як повідомляє The Guardian, міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс заявив у Сенаті, що чотири неповнолітні, за твердженнями заявників, зазнали каліцтв від вибухових засобів, а ще шестеро — значних травм.

У країні триває четвертий тиждень одного з найбільших молодіжних протестних рухів за останні десятиліття. Учні заблокували сотні шкіл, вимагаючи замінити відсутніх учителів і відремонтувати занедбані будівлі.

Травми підлітків

15-річний учень професійної школи в місті Ланс 5 жовтня втратив ліву руку внаслідок вибуху світлошумової гранати поліції поблизу протесту. Його адвокат Бертран Ваттез заявив, що травми підлітка схожі на воєнні поранення. За словами адвоката, хлопець прийшов до школи на заняття й не брав участі в насильстві. Прокуратура Бетюна стверджувала, що гранату підняли із землі, однак Ваттез це заперечив. Родина подала кримінальну скаргу.

У Сен-Уен-л'Омоні, на північний захід від Парижа, 14-річний підліток зазнав переломів щелепи та тяжких ушкоджень зубів після ймовірного влучання снарядом із гранатомета, стверджує його адвокатка Ельза Марсель. За її словами, постріл зробили з відстані приблизно 1,5 метра. Родина подала скаргу щодо замаху на вбивство. Одного поліцейського відсторонили від служби та офіційно розслідують його дії.

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У місті Тур поліцейському висунули обвинувачення в завданні побоїв за обтяжувальних обставин після того, як 16-річний учень професійної школи, імовірно після пострілу з пристрою для гумових куль, втратив зір на одне око. Правоохоронець заперечує обвинувачення.

Затримання неповнолітніх

Міністерство юстиції повідомило, що від початку шкільних протестів у середині вересня 6773 осіб віком до 18 років після затримання помістили під варту в поліції. Понад тисячі з них не висунули обвинувачень, 2190 неповнолітніх можуть постати перед юридичним переслідуванням, а майже двом тисячам призначили альтернативні заходи, зокрема курси громадянської освіти, без судового розгляду та обвинувального вироку.

Адвокати й правозахисники заявляють про рекордну кількість затримань неповнолітніх, а також про повідомлення підлітків щодо побиття, принижень, расистських і сексистських образ під час затримань. Міністерства юстиції та внутрішніх справ не прокоментували ці твердження. Нуньєс у парламенті заперечив надмірне застосування сили або поліцейські репресії та призупинив використання світлошумових гранат під час шкільних демонстрацій.

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