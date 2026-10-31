У британському графстві Глостершир поліція відновила розгляд кількох давніх нерозкритих справ після отримання досьє про Саймона Рочфорда. Як повідомляє ABC News, журналістка Коллін Іґан і залучені нею фахівці виявили, що Рочфорд перебував у безпосередній фізичній близькості щонайменше до трьох підозрілих смертей у 1989, 1992 та 1993 роках.

Іґан досліджувала минуле Рочфорда у місті Страуд у Глостерширі для документального проєкту Mark of a Murderer. Під час роботи у Великій Британії вона співпрацювала з експертом із криміналістики та кримінологом, а також спілкувалася з колишніми знайомими й роботодавцем Рочфорда.

Матеріали для поліції

В одному випадку автори дослідження встановили, що Рочфорд жив на тій самій вулиці, де студент університету за підозрілих обставин загинув під час пожежі в будинку. Команда також знайшла щоденник людини, яка на той час вивчала обставини цієї смерті. У записах були запитання до чоловіка на ім’я Саймон; згідно зі щоденником, цього чоловіка також пов’язували з іншою смертю 1993 року.

За словами Іґан, значна частина зібраної інформації була новою для поліції Глостерширу. Вона заявила, що після ознайомлення з досьє правоохоронці вважали Рочфорда людиною, яка становить інтерес для їхньої перевірки, і раніше не знали про його існування.

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Вбивство Памели Лоренс

Памелу Лоренс убили 1994 року в її ювелірній крамниці в Мосман-Парку, передмісті австралійського Перта. За це вбивство місцевого жителя Ендрю Малларда засудили до 20 років ув’язнення, однак після 12 років за ґратами його виправдали та звільнили у 2006 році.

Подальший перегляд нерозкритої справи визначив Рочфорда як імовірного винуватця вбивства Лоренс; у крамниці виявили його відбиток долоні. У 2006 році Рочфорд відбував 15-річний строк за вбивство своєї дівчини Бріґітти Дікенс, яке сталося через сім тижнів після смерті Лоренс за схожих обставин. Того ж року він помер унаслідок самогубства — наступної ночі після того, як ABC назвала його особою, що становить інтерес для слідства, у телевізійному сюжеті.

Документальний проєкт також розглядає проблему помилкових вироків в Австралії та підтримує створення незалежної комісії з перегляду кримінальних справ за зразком органів, що діють у Великій Британії, Новій Зеландії та Канаді.

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