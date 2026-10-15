Поліція Японії розгляне GPS-нагляд за сталкерами високого ризику — The Japan Times

Національне поліцейське агентство Японії наступного тижня розпочне обговорення можливого запровадження GPS-нагляду за сталкерами, яких вважатимуть такими, що становлять високий ризик для потерпілих. Також розглядатимуть можливість зобов’язати таких осіб проходити психологічне лікування або консультування, повідомляє The Japan Times.

Електронний контроль і попередження потерпілих

Перше засідання експертної групи з восьми учасників заплановане на понеділок. Вона має оцінити, чи можна запровадити електронний моніторинг відповідно до японського законодавства про протидію сталкінгу. Учасники також визначатимуть критерії, за якими переслідувачів відноситимуть до категорії високого ризику, і механізм попередження потерпілих про їхнє наближення.

Запропонована система передбачає використання GPS-пристроїв, які можуть подавати сигнал, якщо людина, що перебуває під наглядом, увійде до визначеної зони поблизу потерпілої. Водночас ще належить вирішити, як довго люди будуть зобов’язані носити такі пристрої, чи вимагатиме це санкції суду та чи матиме поліція доступ до даних про місце перебування в реальному часі.

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Досвід інших країн і консультування

До групи увійдуть фахівці з права та кримінальної політики, спеціалісти з психічного здоров’я і консультування, юристи з досвідом підтримки потерпілих, а також член родини жінки, яку сталкер убив у місті Дзусі в префектурі Канаґава у 2012 році.

Японія вивчає закордонний досвід. У Південній Кореї з 2023 року суди можуть зобов’язувати окремих правопорушників, пов’язаних зі сталкінгом, носити GPS-браслети на нозі. У Німеччині та Іспанії також діють системи електронного нагляду за правопорушниками, пов’язаними зі сталкінгом або домашнім насильством, що дають поліції змогу втручатися у разі їхнього наближення до потерпілих.

Від 2024 року японська поліція рекомендує людям, яким видали заборонні приписи, звертатися по лікування чи консультування. Однак участь у таких програмах не є обов’язковою: у 2024 році в ній взяли участь 184 із 3271 направленої особи, або 5,6%. У 2025 році поліція отримала 22 881 звернення щодо сталкінгу, кількість заборонних приписів сягнула рекордних 3037, а за порушення закону про протидію сталкінгу затримали 1546 осіб.

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