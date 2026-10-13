Ірландська поліція розпочала розслідування вбивства у зв’язку з підпалом будинку в районі Берчвуд міста Вотерфорд. Загинули чоловік, жінка та двоє їхніх дітей, ще двоє дітей перебувають у лікарні у критичному стані, повідомляє The Independent.

Екстрені служби викликали до будинку невдовзі після 5:00 у вівторок, 13 жовтня 2026 року. Пожежна служба Вотерфорда повідомила, що отримала виклик о 5:13. На місце прибули підрозділи з навколишніх станцій і виявили розвинену пожежу у двоповерховому будинку. Рятувальники винесли з будівлі кількох постраждалих, після гасіння пожежі місце передали поліції.

Розслідування поліції

У відділку Гарди у Вотерфорді створили штаб розслідування. До справи залучили старшого слідчого та офіцерів зі зв’язку з родинами. Міністр юстиції Ірландії Джим О’Каллаган заявив, що розслідування підтримує Національне бюро кримінальних розслідувань.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Гарда закликала надати інформацію про підпал і загибель чотирьох людей. Поліція також просить відгукнутися тих, хто перебував поблизу Бірч-авеню в районі Берчвуд у перші години 13 жовтня.

Реакція влади та громади

Прем’єр-міністр Ірландії Мікел Мартін назвав ситуацію дуже тривожною та закликав не заважати екстреним службам і поліції працювати. Джим О’Каллаган засудив напад і заявив, що йому немає місця в цивілізованому суспільстві.

Мер Вотерфорда Ліам Бразіл і мерка столичного округу Вотерфорд Лола О’Салліван висловили співчуття родині та близьким загиблих. Міська й окружна рада відкрила у громадському центрі Батлер у Сент-Джонс-Парку пункт підтримки для людей, яких зачепила пожежа.

Читай нас у