Поліція Італії провела понад 150 обшуків перед новими протестами — Anadolu Agency

В Італії поліція провела понад 150 обшуків у Мілані та ще 20 містах, переважно в регіоні Ломбардія. Слідчі дії відбулися в межах розслідування сутичок під час демонстрацій минулого тижня, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на агентство ANSA.

Розслідування сутичок

За даними судових джерел, операцію розпочали після того, як на мобільному телефоні молодої людини, яку нібито пов’язують із сутичками, виявили підозріле повідомлення в чаті. Серед тих, у кого проводили обшуки, були студенти університетів, старшокласники та неповнолітні. Більшість із них, за повідомленнями, не мали кримінального минулого.

Посилені заходи безпеки

На суботу в різних містах Італії очікували десятки нових демонстрацій. Рух 17 жовтня заявив, що остаточні місця протестів і пункти збору оголосить в останній момент.

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У великих містах влада посилила заходи безпеки. У Болоньї підприємства в центрі міста встановлювали дерев’яні панелі для захисту вітрин. У Турині магазини на головних торговельних вулицях також почали закривати вікна захисними панелями, а деякі оголосили про тимчасове припинення роботи.

У центрі Мілана, зокрема біля площі Дуомо, галереї Вітторіо Емануеле II та вулиці Корсо Вітторіо Емануеле II, розгорнули значні сили безпеки. Поліція та карабінери проводили перевірки особи, також залучили військових. У Флоренції захисними панелями закрили вітрини кількох люксових магазинів і ювелірних крамниць в історичному центрі міста.

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