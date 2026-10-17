Поліція Ізраїлю розслідує повідомлення про напад поселенців у Тайбе — Deutsche Welle

Ізраїльська поліція відкрила розслідування повідомлень про ймовірний напад поселенців на європейських дипломатів у селі Тайбе на окупованому Ізраїлем Західному березі річки Йордан. Серед учасників візиту були генеральний консул Бельгії, дипломати Франції та Польщі, а також мер французького міста Олнуа-Емері, повідомляє Deutsche Welle.

Пошкоджений автомобіль

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що поселенці в масках атакували палестинців, католицьких представників, західних дипломатів і посадовців. За його словами, під час інциденту також пошкодили бельгійський автомобіль.

За свідченнями очевидців, автомобілі посольств Франції, Бельгії та Польщі прибули до Тайбе — села з переважно християнським населенням. Поселенці, за цими даними, прибули до району, щоб перешкодити палестинцям збирати оливки.

Чоловіки в масках, як повідомляється, оточили один із дипломатичних автомобілів позашляховиками, вимагали показати документи та розбили вікно.

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Реакція ізраїльської влади

Свідок і двоє дипломатів повідомили агентству AFP, що поселенці побили 78-річного мера Олнуа-Емері Бернара Боду. Двоє людей, які говорили з ним, заявили AFP, що мер зазнав травм, однак госпіталізація йому не знадобилася.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар засудив насильство з боку ізраїльських учасників заворушень у районі Тайбе. Окремо ізраїльські військові заявили, що візит дипломатів не був погоджений з ними, а військових на місці інциденту не було.

За даними Deutsche Welle, нинішній сезон збирання оливок на Західному березі річки Йордан супроводжується високим рівнем насильства. Поселенці намагаються фізично перешкоджати палестинцям збирати врожай.

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