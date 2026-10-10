Поліція Хайбер-Пахтунхви попередила про незаконні зібрання — The Express Tribune

Поліція пакистанської провінції Хайбер-Пахтунхва попередила громадян про відповідальність за участь у незаконних зібраннях, вандалізм, насильство та порушення громадського порядку. Правоохоронці заявили, що діятимуть відповідно до закону щодо осіб, які нападатимуть на сили безпеки або будівлі, створюватимуть загрозу життю й майну людей.

Інструкції для протестів

Як повідомляє The Express Tribune, поліція видала письмові оперативні інструкції щодо реагування на заворушення та протести. У них зазначено, що під час демонстрацій не допускатимуть пошкодження державних установ, будівель і майна.

Правоохоронці закликали жителів зберігати спокій, дотримуватися законів і не піддаватися впливу тих, хто провокує безлади. Для захисту поліцейських дільниць, урядових будівель, банків, автозаправних станцій, комерційних центрів і головних доріг мають запровадити спеціальні заходи. Протести та пов'язані з ними дії також планують фіксувати на відео для можливих подальших юридичних процедур.

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Обговорення конституційних варіантів

Попередження пролунало на тлі напруженості між федеральною владою та урядом Хайбер-Пахтунхви через безпекову ситуацію в провінції, зокрема питання тероризму, а також марш партії «Рух за справедливість Пакистану» до Ісламабада. Федеральний уряд розглядає конституційні варіанти реагування, серед яких запровадження губернаторського правління або надзвичайного стану в провінції.

Президент Асіф Алі Зардарі та прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф обговорили загальну політичну й безпекову ситуацію, зокрема погіршення правопорядку в Хайбер-Пахтунхві. Губернатор провінції Файсал Карім Кунді та міністр внутрішніх справ Мохсін Накві також поінформували президента про ситуацію з безпекою. Федеральний кабінет має розглянути становище в провінції та доступні конституційні варіанти на засіданні в неділю.

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