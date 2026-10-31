Поліція Лондона попередила про арешти на акції біля посольства США — Jerusalem Post

Поліція Лондона попередила про можливі арешти учасників запланованої акції біля посольства США в районі Баттерсі. Демонстранти мають намір висловити підтримку пропалестинській групі Palestine Action, забороненій у Великій Британії. Як повідомляє Jerusalem Post, акцію на суботу організовує Defend Our Juries, яка очікує участі сотень людей.

Попередження поліції

Керівник поліцейської операції Адам Слонецький заявив, що підтримка забороненої організації є незаконною. Він наголосив, що затримати можуть не лише людей із плакатами, а й тих, хто допомагає організовувати захід, дає вказівки або забезпечує його логістику. Таким учасникам можуть висунути обвинувачення за Законом про тероризм.

Поліція заявила, що її дії не спрямовані на заборону висловлювати погляди, але стосуватимуться випадків, коли висловлення позиції передбачає вчинення правопорушення. Слонецький закликав потенційних учасників переглянути рішення про відвідання заходу.

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Плани організаторів

Defend Our Juries заявила, що не відмовиться від протесту, та закликала учасників принести плакати на підтримку Palestine Action. За твердженням організаторів, від липня 2025 року у Великій Британії за протести проти заборони організації затримали понад 3850 людей.

Паралельна акція запланована біля американського консульства в Единбурзі, Шотландія. Протести мають відбутися за кілька днів до слухань у Верховному суді Великої Британії 4 і 5 листопада щодо заборони Palestine Action. Організатори домагаються її скасування, стверджуючи, що вона непропорційно обмежує свободу слова та право на протест.

Palestine Action, заснована у 2020 році, стала відомою акціями проти оборонних компаній, пов’язаних з Ізраїлем, передусім Elbit Systems. За даними видання, у червні 2025 року організацію внесли до переліку заборонених у Великій Британії відповідно до Закону про тероризм.

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