Столична поліція Лондона у Великій Британії проводить кримінальне розслідування щодо ймовірного несанкціонованого доступу до бази даних політичної партії. Як повідомляє The Guardian, джерела видання пов’язують справу з тривалою суперечкою навколо заснування лівої британської партії Your Party.

Представник Столичної поліції заявив, що розслідування відкрили після отримання у вересні 2025 року повідомлення про «ймовірний несанкціонований доступ до бази даних політичної партії». Водночас поліція публічно не назвала партію, якої стосується провадження.

Затримання та допит

За даними Politico, правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у порушенні Закону про неправомірне використання комп’ютерів 1990 року. Його відпустили до подальших слідчих дій, обвинувачення чоловікові не висували.

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Також у межах цього самого розслідування поліція раніше допитала жінку віком близько 30 років з офіційним застереженням. Їй також не висували обвинувачень. Жоден із цих двох людей не є депутатом парламенту. За інформацією Politico, колишнього лідера Лейбористської партії Джеремі Корбіна та колишню депутатку-лейбористку Зару Султану не звинувачують у неправомірних діях.

Суперечка щодо членського порталу

Your Party заснували влітку 2025 року Корбін і Султана. У вересні того ж року Султана представила в соцмережі X новий портал для членів партії та закликала прихильників оформити платне членство за 55 фунтів стерлінгів. Корбін назвав цей ресурс «фальшивою системою членства» та закликав прихильників ігнорувати електронний лист із проханням переказати кошти.

У січні стало відомо, що Управління інформаційного комісара Великої Британії не вживатиме подальших заходів щодо запуску порталу, однак порадило звернутися до поліції через можливу «серйозну злочинну діяльність». Представник Your Party заявив, що партія не коментуватиме поточне поліцейське розслідування, і запевнив, що її системи захищені, а інцидент був поодиноким.

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