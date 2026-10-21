Поліція Лондона розслідує заяву про зґвалтування, в якій фігурує Дональдсон — The Guardian

Поліція Лондона розслідує заяву про ймовірне зґвалтування у Вестмінстерському палаці у Великій Британії 2016 року, у якій фігурує колишній лідер Демократичної юніоністської партії (DUP) Джеффрі Дональдсон. Про це повідомляє The Guardian.

Повідомлення передали до Лондона

Метрополітен-поліція підтвердила, що 13 жовтня отримала від Поліцейської служби Північної Ірландії повідомлення про ймовірне зґвалтування у 2016 році. У повідомленні йдеться про чоловіка, якому нині 63 роки.

За даними поліції, заява стосується ймовірного злочину у Вестмінстерському палаці. Жінку, яка повідомила про подію, опитали співробітники Поліцейської служби Північної Ірландії, після чого матеріали передали до Лондона, оскільки ймовірний злочин, за її словами, стався там.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Слідство перебуває на ранній стадії

У поліції зазначили, що заявницю підтримують спеціалізовані офіцери. Розслідування перебуває на ранньому етапі, затримань у справі не було, слідчі дії тривають.

Газета Belfast Telegraph першою повідомила про заяву жінки з Північної Ірландії, яка стосується подій у британському парламенті. Дональдсон очолював DUP у 2021–2024 роках.

Читай нас у