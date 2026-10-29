Метрополітенська поліція Лондона у Великій Британії передала на розгляд Незалежного офісу з питань поведінки поліції своє рішення не інформувати інші правоохоронні органи про лист зі звинуваченнями на адресу Томаса Маркла — батька Меган, герцогині Сассекської.

Як повідомляє ABC News, поліція отримала лист у січні 2019 року. У ньому йшлося про ймовірні правопорушення за межами Великої Британії. Зокрема, в листі стверджувалося, що Маркл нібито зберігав на Філіппінах зображення сексуального насильства над дітьми.

Лист передали офісу Сассекських

Після внутрішньої перевірки Метрополітенська поліція заявила, що передала на розгляд наглядового органу своє рішення не повідомляти інші правоохоронні відомства. Натомість лист оцінили та передали до офісу герцога і герцогині Сассекських для їхнього ознайомлення, повідомив керівник підрозділу охорони Метрополітенської поліції Адам Слонецький.

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За його словами, поліція почала передавати інформацію про звинувачення відповідним закордонним правоохоронним органам. Завершити цей процес очікували найближчими днями.

Розслідування на Філіппінах

Поліція Філіппін проводить розслідування. Міністр внутрішніх справ країни Джонвік Ремулла повідомив AFP, що правоохоронці після повідомлення від сина Маркла оглянули його колишнє помешкання. За словами міністра, там виявили матеріали, які можуть містити зображення сексуального насильства над дітьми, а також ноутбук, що проходить криміналістичну експертизу.

Ремулла заявив, що Філіппіни вживатимуть належних юридичних заходів, якщо буде достатньо доказів. Томас Маркл заперечив усі звинувачення. Меган заявила, що глибоко засмучена цими твердженнями, а також повідомила, що припинила контакти батька зі своїми дітьми через попередні тривожні звинувачення.

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