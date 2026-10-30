У Німеччині Федеральна поліція планує не допускати в’їзду схильних до насильства осіб із-за кордону напередодні загальнонаціональних молодіжних протестів під гаслом «Gen Z regelt». Як повідомляє Der Spiegel, цей захід має запобігти можливим заворушенням, подібним до тих, що відбувалися у Франції та Італії.

Німецькі органи безпеки підтримують тісний контакт із колегами в інших країнах. Речниця Федерального міністерства внутрішніх справ заявила, що влада чітко відокремлює анонсовані мирні учнівські протести від можливої насильницької екстремістської активності.

Даних про заворушення немає

За словами речниці, федеральні органи безпеки наразі не мають додаткової інформації про можливі насильницькі заворушення, пов’язані із запланованими зібраннями. Публічні заклики до протестів наголошують на мирному характері акцій і прямо дистанціюються від насильницьких сутичок за кордоном.

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Водночас речниця МВС повідомила, що до мобілізації долучаються частини лівоекстремістського середовища та окремі угруповання, пов’язані з іноземним екстремізмом. Станом на час публікації по всій країні було анонсовано близько 160 тисяч учасників демонстрацій.

Вимоги молоді та реакція політиків

Учасники акцій планують виступати за кращу освіту й доступніше життя, посилення захисту клімату, а також проти скорочень у соціальній сфері, нарощування озброєнь і посилення нагляду. Представники кількох політичних сил висловили розуміння вимог молоді, водночас закликавши зберігати мирний характер протестів.

Міністерка у справах сім’ї Карін Прін закликала учасників бути активними в політиці, але не вдаватися до насильства. Колишня співголова «Зелених» Рікарда Ланг розкритикувала акцент на ризику насильства замість обговорення вимог і побоювань молодих людей. Лідерка AfD Аліса Вайдель, зі свого боку, заявила про ризик використання демонстрацій людьми з лівоекстремістського та ісламістського середовищ.

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