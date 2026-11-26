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У Великій Британії двох громадян Албанії звинуватили у пограбуванні заміського будинку принца Вільяма та Кейт Міддлтон у маєтку Анмер-Голл на території королівського маєтку Сандрінгем у Норфолку, повідомила поліція Норфолка. Вони винесли з особняка коштовні запонки та годинник.

Інцидент стався 23 листопада, а 34-річний Мірген Доку та 32-річний Арілен Ндочі постали перед магістратським судом Норвіча 25 листопада за звинуваченнями у проникненні в житло з метою крадіжки та незаконному проникненні на територію, що охороняється.

За даними прокуратури, зловмисники піднялися по водостічних трубах, пошкодили віконну раму та потрапили до роздягальні на верхньому поверсі. Звідти вони викрали годинник невстановленої вартості та шість пар запонок, одна з яких описана як «запонки герцога Единбурзького».

Поліцію викликали незадовго до 18:00 за місцевим часом після повідомлень про підозрілу активність. Під час патрулювання з тепловізором управитель маєтку Сандрінгем помітив двох чоловіків, які тікали в лісисту місцевість, тоді як третього підозрюваного правоохоронці ще не затримали.

Джерело: People.

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