Поліція ПАР не змогла прийняти 5500 стажерів через скасований контракт — Daily Maverick

Поліція Південно-Африканської Республіки не змогла прийняти на службу 5500 кандидатів на початкові посади стажерів через припинення контракту, необхідного для обов’язкових медичних оглядів. Як повідомляє Daily Maverick, Південноафриканська поліцейська служба планує тимчасово залучити Збройні сили ПАР до проведення таких оглядів.

Поліція оголосила 5500 посад для стажерів 30 червня минулого року та до завершення приймання заявок наступного місяця отримала понад мільйон заяв. Відбір пройшли 6125 кандидатів, яких мали направити на медичне оцінювання. Однак запланований на лютий 2026 року набір не відбувся, оскільки контракт із менеджером медичних ризиків було розірвано.

Плани нового набору

Виконувачка обов’язків національного комісара поліції Пуленг Дімпане заявила парламенту, що зрив набору був пов’язаний із контрактом, який у матеріалі названо справою Матлали. За її словами, розслідування та пов’язані з ними проблеми вплинули на роботу служби щодо 5500 посад. У поточному фінансовому році поліція має намір запропонувати загалом 11 000 місць для стажерів, зокрема компенсувати незаповнені раніше посади.

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Контракт був пов’язаний із тендером на медичні послуги для поліції, який у 2024 році отримала компанія Medicare 24 Tshwane District. Тендер із бюджетом 360 млн рандів згодом скасували. Вусімзі «Кет» Матлала та інші фігуранти, серед яких є поліцейські, надалі фігурують у кримінальній справі щодо тендеру. Відстороненого національного комісара поліції Фанні Масемолу, який був одним з обвинувачених, минулого місяця звільнили від кримінальних обвинувачень.

Навантаження на слідчих

Керівництво поліції також повідомило про нестачу слідчих у провінціях із високим рівнем злочинності. За рік зі служби пішов 1031 детектив, зокрема 245 — у Гаутенгу, 153 — у Квазулу-Наталі, 141 — у Західнокапській провінції та 122 — у Східнокапській. Раніше аудитор встановив, що деякі слідчі ведуть від 600 до 800 справ. Поліція планує повертати на службу колишніх детективів за умови ретельної перевірки.

У звіті також зазначено, що за 41 із 57 повідомлень про ймовірну корупцію, або у 72% випадків, було розпочато дисциплінарні слухання. Окремо поліція повідомила про зростання вилучення кокаїну: у 2025/26 фінансовому році конфіскували 2093 кг проти 736 кг роком раніше. Виконувач обов’язків міністра поліції Фіроз Качалія заявив у парламенті, що законодавство у сфері боротьби з організованою злочинністю потребує посилення з огляду на діяльність картелів.

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