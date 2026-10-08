Поліція Польщі оголосила тендер на постачання до 70 млн патронів — RMF24

Поліція Польщі оголосила тендер на закупівлю до 70 мільйонів патронів натівського калібру 5,56 мм для штурмових гвинтівок. Це найбільше замовлення боєприпасів в історії польської поліції, повідомляє RMF24.

Максимальний обсяг замовлення

Головне управління поліції Польщі пояснило, що показник у 70 мільйонів патронів визначено як максимальний обсяг закупівлі. Постачання планують розтягнути на кілька десятків місяців. Одним із завдань тендеру є поповнення запасів на складах.

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У поліції також зазначили, що значну кількість різних типів боєприпасів витрачають під час стрілецької підготовки. Найбільше патронів використовують новоприйняті співробітники. Останнім часом до служби прийняли близько 20 тисяч поліцейських.

Попередні закупівлі

Зазвичай уся польська поліцейська служба витрачає до 20 мільйонів патронів на рік. Попередню велику закупівлю провели торік: тоді замовили 50 мільйонів патронів Parabellum калібру 9 мм. Вартість того замовлення становила майже 70 мільйонів злотих.

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