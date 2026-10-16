Поліція Польщі затримала 192 осіб після нападів у школах — RMF24

У Польщі поліція від початку посилених заходів безпеки після серії нападів у школах перевірила понад 187 тисяч освітніх закладів і затримала 192 особи. Станом на 6:00 правоохоронці зафіксували 506 подій, за якими проводять дії через обґрунтовану підозру у вчиненні забороненого законом діяння, повідомляє RMF24.

Посилене патрулювання шкіл

Поліція проводить операцію в школах та інших освітніх закладах по всій країні з минулої п’ятниці. Її мета — забезпечити безпеку дітей, молоді та працівників навчальних закладів. Правоохоронці також цілодобово моніторять інтернет і реагують на кожне повідомлення про можливі тривожні дії в мережі.

Посилення заходів сталося після нападів підлітків із ножами в Остроленці, Лещидул-Новинах поблизу Вишкува та Варшаві. Також повідомлялося про напад, який, за даними видання, міг статися в Серпці.

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Нагляд можуть продовжити

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський заявив, що йшлося про три травматичні події, які викликали суспільні побоювання щодо безпеки шкіл. Прем’єр-міністр Дональд Туск під час наради з міністрами повідомив, що заклади освіти перебуватимуть під особливим наглядом доти, доки виникатимуть ситуації, які спричиняють занепокоєння.

Кервінський уточнив, що операція триватиме щонайменше кілька наступних днів. За потреби її можуть посилити або продовжити.

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