Поліція Польщі затримала 76 людей у зв’язку з перевірками шкіл — Interia

У Польщі поліція затримала 76 людей у зв’язку з перевірками в освітніх закладах, які проводять після серії нападів у школах і повідомлень про можливі атаки. Станом на 6:00 суботи правоохоронці зафіксували 231 подію, за якими вживають заходів через обґрунтовану підозру у вчиненні правопорушення.

Як повідомляє Interia, поліцейські перевірили майже 50 тисяч освітніх закладів у країні. За даними поліції, заходи спрямовані на безпеку дітей, молоді та працівників закладів освіти. Правоохоронці також цілодобово стежать за інформацією в інтернеті та реагують на кожне повідомлення.

Кількість перевірок і затримань зросла

Увечері п’ятниці поліція повідомляла про перевірку майже 35 тисяч закладів, 172 зафіксовані події та 59 затриманих. До ранку суботи кількість перевірених установ зросла майже до 50 тисяч, а кількість затриманих — до 76.

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Напади та погрози школам

Останніми днями в Мазовецькому воєводстві сталися два акти насильства у школах. У четвер у початковій школі в Лещидолі-Новинах 15-річний підліток напав на трьох людей. Серед постраждалих була 37-річна працівниця закладу, яка померла.

Днем раніше в Комплексі професійних шкіл №4 в Остроленці 19-річний юнак, за даними видання, атакував ножем дев’ятьох людей, зокрема п’ятьох учнів і двох учителів. Він також мав рюкзак із саморобною вибуховою речовиною. Після цих подій поліція за підтримки муніципальних служб посилила моніторинг шкіл і дитсадків Мазовецького воєводства.

Поліція також повідомила, що запобігла ймовірному нападу в школі в Сєрпці. Затриманому 17-річному юнаку висунули обвинувачення та заарештували його на два місяці. Окремо правоохоронці затримали 17-річного мешканця Пшасниського повіту, якого вважають імовірним автором відео з погрозами так званої кривавої п’ятниці.

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