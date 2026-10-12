Поліція провела рейди проти активістів PTI у Свабі — Dawn

Поліція в пакистанському окрузі Свабі провела рейди в різних районах, щоб завадити активістам партії «Рух за справедливість» (PTI) провести зустріч у Шева-Адді, техсил Разар. Про це повідомляє Dawn.

Запланований виступ Афріді

Колишній головний міністр провінції Хайбер-Пахтунхва Сохаїл Афріді планував прибути до Шева-Адди ввечері в неділю та виступити перед прихильниками. Зустріч не відбулася після запровадження в провінції губернаторського правління та надзвичайного стану.

За інформацією джерел видання, окремі лідери PTI закликали прихильників прибути до спортивного комплексу Разар у Шева-Адді для проведення зустрічі.

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Патрулювання та додаткові сили

За даними поліцейських джерел, правоохоронці почали патрулювати Шева-Адду та прилеглі райони, щоб не допустити зібрання активістів PTI. Джерела також повідомили, що поліцейські рейди розпочалися після запровадження губернаторського правління та надзвичайного стану в провінції.

Велику кількість поліцейських розгорнули на площі Карнал-Шер-Хан у районному центрі Свабі для реагування на можливі протести PTI. Поліцію також розмістили на автомагістралі Ісламабад—Пешавар.

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