Поліція проводить дії в Конституційному трибуналі Польщі — Interia

У Варшаві поліція проводить передбачені законом дії на території будівлі Конституційного трибуналу Польщі. Як повідомляє Interia, підставою стала інформація, передана суддею трибуналу, про можливі загрози життю або здоров’ю суддів і працівників установи.

Повідомлення про можливу загрозу

Столична поліція заявила, що в повідомленні судді також ішлося про ризик порушення громадського порядку. Правоохоронці наголосили, що виконують свої законні обов’язки з повагою до незалежності Конституційного трибуналу та в межах наданих їм повноважень.

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За даними поліції, дії працівників спрямовані на виконання встановлених законом обов’язків, зокрема на забезпечення безпеки та громадського порядку. У відомстві зазначили, що ці дії не є втручанням у діяльність трибуналу як інституції.

Звернення генерального прокурора

Головне управління поліції Польщі також повідомило, що в п’ятницю отримало кореспонденцію від генерального прокурора з проханням приділити особливу увагу безпеці Конституційного трибуналу. Причиною вказали протести, що тривають навколо будівлі установи.

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