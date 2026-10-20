Поліція розігнала меморіал #EndSARS у Лагосі сльозогінним газом — Premium Times Nigeria

Поліція в Лагосі, Нігерія, 20 жовтня застосувала сльозогінний газ біля пункту збору плати Lekki Toll Gate, через що учасники меморіалу жертвам протестів #EndSARS не змогли провести заплановане покладання вінків. Про це повідомляє Premium Times Nigeria.

Меморіальну акцію зірвали

Захід організував рух Enough is Enough. За даними газети The Punch, на місці зібралися жителі міста, журналісти та політичні діячі, коли поліцейські почали запускати газові балончики. Серед людей, яких зачепила дія газу, видання назвало кандидата в губернатори штату Лагос від Африканського демократичного конгресу Гбадебо Родса-Вівура та Фунсо Догерті з Нігерійського демократичного конгресу.

За повідомленням The Punch, на відео видно, як учасники намагалися відійти в безпечне місце, коли газ поширювався територією. Кореспондент Premium Times, який прибув до Lekki Toll Gate о 11:15, побачив там поліцейських, однак не застав організаторів. Він також відчув запах сльозогінного газу, але не зміг встановити його джерело.

Вінки для загиблих і зниклих

Організатори планували розпочати церемонію об 11:00 та покласти 15 вінків. Дев’ять із них мали присвятити людям, яких внесли до переліку загиблих у зв’язку з подіями біля Lekki Toll Gate, чотири — зниклим безвісти, яких вважають загиблими. Ще один вінок призначався журналісту Пелумі Оніфаде, а інший — іншим невстановленим жертвам.

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Правозахисна організація Rule of Law and Accountability Advocacy Centre заявила, що після розформування Спеціального підрозділу з боротьби з пограбуваннями SARS не припинилися звинувачення поліції в жорстокому поводженні, катуваннях, вимаганні, незаконних затриманнях і позасудових убивствах. Організація закликала владу розслідувати заяви про зловживання, притягати винних посадовців до відповідальності та посилити цивільний нагляд за поліцією.

CAPPA закликала федеральний уряд Нігерії та владу штату Лагос вибачитися за стрілянину біля Lekki Toll Gate, провести незалежне розслідування та надати відшкодування постраждалим. У липні 2025 року Федеральний високий суд у Лагосі зобов’язав генерального інспектора поліції та тодішнього комісара поліції штату сплатити 10 млн найр компенсації учасникам меморіальної ходи 20 жовтня 2024 року, чиї права, за рішенням суду, були порушені.

Протести #EndSARS почалися в Нігерії у жовтні 2020 року через вимоги припинити поліцейське насильство, зокрема зловживання, які пов’язували з підрозділом SARS. Стрілянина біля Lekki Toll Gate 20 жовтня 2020 року стала однією з визначальних подій протестного руху.

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