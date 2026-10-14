Поліція Туреччини провела обшук у Halk TV і призначила управителя — Cyprus Mail

У Стамбулі поліція провела обшук в офісі турецького телеканалу Halk TV, який підтримує опозицію, а для управління мовником призначили урядового керуючого. Про це повідомляє Cyprus Mail з посиланням на Reuters.

Ефір перервали під час обшуку

У Halk TV заявили, що до будівлі увійшли сотні поліцейських. За даними телеканалу, під час обшуку стороннім не дозволяли заходити до будівлі.

Прямий ефір каналу перервали о 6:30 ранку (03:30 за Гринвічем), після чого почали показувати попередньо записані матеріали. Працівник Halk TV Деніз Байрамоглу повідомив у соцмережі X, що головний редактор Суат Токташ намагався переконати керівника групи керуючих дозволити продовжити прямий ефір, однак йому відмовили.

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Реакція опозиції

Турецька влада одразу не прокоментувала обшук і призначення керуючого. Причини цих дій також не були відомі.

Голова головної опозиційної партії Озгюр Озель засудив втручання в роботу телеканалу. Він заявив, що це є спробою обмежити людям доступ до новин, і згадав попередні випадки усунення обраних мерів у межах юридичного тиску на опозицію.

Правозахисні організації та західні країни раніше критикували уряд президента Реджепа Таїпа Ердогана через погіршення ситуації з правами людини та обмеження свободи преси. Reuters зазначає, що щодо опозиційних і незалежних медіа застосовували блокування доступу, уповільнення роботи, штрафи та інші обмеження.

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