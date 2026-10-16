У Варшаві, Польща, поліція заявила про затримання чоловіка поблизу будівлі Конституційного трибуналу. За версією правоохоронців, вони звернули увагу на чоловіка, який підозріло поводився неподалік зібрання. Коли поліцейські намагалися встановити його особу, він почав утікати до однієї з будівель на вулиці Маршалковській.

Версія поліції

Як повідомляє Interia, у поліції заявили, що чоловік у будівлі поводився агресивно та напав на поліцейську. За даними правоохоронців, вона зазнала травми голови й була доправлена до лікарні. Чоловіка знешкодили та затримали, а під час перевірки, за твердженням поліції, під його курткою виявили ніж.

Варшавська поліція наголосила, що агресія, за її версією, була спрямована проти правоохоронців. Там закликали не подавати затриманого як потерпілого до повного з’ясування обставин інциденту.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заява Качинського та реакція влади

Голова партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив про силовий напад на офіс Адама Боровського, якого назвав громадським уповноваженим з прав громадян. Він стверджував, що в офісі вибили шибки, а співробітників побили, і закликав прихильників прийти на маніфестацію біля Конституційного трибуналу 17 жовтня о 14:00.

Телеканал Telewizja Republika під час трансляції подій показав напис із образливим формулюванням щодо поліції. Це розкритикували речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський і глава МВС Марцін Кервінський. Останній заявив, що ті, хто атакує польський мундир, нестимуть наслідки.

Події відбуваються на тлі суперечки навколо Конституційного трибуналу. Вона загострилася після того, як Мацей Берек склав присягу судді трибуналу без участі президента Кароля Навроцького. Голова трибуналу Богдан Свєнчковський не допустив Берека до розгляду справ.

Читай нас у