Поліція заявила про зв’язок вибухівки в Белфасті з ультраправими — The Guardian

У Белфасті, Північна Ірландія, поліція під час обшуків 30 і 31 жовтня виявила 17 саморобних вибухових пристроїв. Поліцейська служба Північної Ірландії заявила, що розслідування пов’язане з ультраправим тероризмом, повідомляє The Guardian.

Обшуки на Шенкілл-роуд

Схованку знайшли в районі Шенкілл-роуд. Крім 17 саморобних вибухових пристроїв, правоохоронці вилучили два детонатори та п’ять електрошокерів. У межах пошуково-безпекової операції затримали одного чоловіка.

35-річний Веслі Томас Флетчер постав перед магістратським судом Белфаста. Йому висунули два обвинувачення у зберіганні вибухівки за підозрілих обставин та одне обвинувачення у зберіганні забороненої зброї — електрошокера Taser.

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Флетчер підтвердив, що розуміє висунуті обвинувачення. Клопотання про заставу не подавали, тому його залишили під вартою. Наступне слухання у справі призначили на 30 листопада.

Реакція правозахисників

Керівник підрозділу Amnesty International UK з питань націй і регіонів Патрік Корріган назвав виявлення вибухівки та вогнепальної зброї, імовірно пов’язаних з ультраправими, шокуючим, але не несподіваним. За його словами, Північна Ірландія вже пережила роки посилення расистського насильства, через яке сім’ї бояться залишати домівки, а громади живуть в атмосфері страху й залякування.

Корріган також зазначив, що минулого місяця британська служба безпеки MI5 попереджала про перехід правих екстремістів до терористичних намірів, зокрема про можливе планування атак на мігрантів і мусульман.

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