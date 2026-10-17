Поліція застосувала водомети і сльозогінний газ на протесті в Брюсселі — Anadolu Agency

У Брюсселі, Бельгія, 17 жовтня поліція застосувала водомети та сльозогінний газ під час сутичок з учасниками протесту проти освітніх реформ, заходів жорсткої економії та дій поліції, які учасники називали репресіями. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Сутички біля вокзалу Брюссель-Південний

Напруження виникло близько 12:30 біля залізничного вокзалу Брюссель-Південний. За даними суспільного мовника RTBF, демонстранти використали будівельні огорожі для спорудження барикади та кидали предмети в поліцейських. У відповідь поліція застосувала водомет і сльозогінний газ, а потім рушила на натовп.

Раніше біля Центрального вокзалу Брюсселя зібралися близько 100 студентів і дорослих, серед яких були викладачі та профспілкові активісти. Спочатку акція не була санкціонованою, однак згодом її учасникам дозволили пройти маршем до вокзалу Брюссель-Південний. Поліція у великій кількості чергувала на маршруті та зупиняла для перевірки кількох людей.

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Учасники скандували гасла проти поліцейських репресій і політики федерального уряду. Акція відбулася після сутичок поліції зі студентами під час профспілкової демонстрації 9 жовтня.

Мирна хода у Льєжі

У Льєжі близько 250 людей, переважно молоді, зібралися біля вокзалу Льєж-Гіймен і мирно пройшли до центру міста. До процесії долучилися працівники та батьки. Учасники порушували питання фінансування освіти, вартості навчання і громадського транспорту, умов праці та соціальної нерівності.

Студенти також говорили про фінансовий тиск, який змушує молодих людей поєднувати роботу з навчанням, а інколи й відмовлятися від освіти. Частина учасників висловила солідарність із протестами у Франції проти зростання вартості життя.

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